Молодежная сборная Испании сыграет в финале ЧЕ с Германией

Сборная Испании до 21 года сыграет в эту пятницу в финале молодежного Чемпионата Европы благодаря победе против Италии (3:1) в полуфинале турнира. В финале испанцы встретятся с Германией в надежде выиграть ЧЕ в пятый раз в истории.

Несмотря на встречу с такой сильной сборной, как Италия, команда Альберта Селадеса дождалась своего момента и, воспользовавшись вдохновением Сауля, разгромила соперника. Несмотря на удалении, Италии удалось сравнять счет на 62-й минуте, но хозяева довольно быстро вновь вышли вперед благодаря голу Сауля, который к 75-й минуте уже оформил хет-трик.

До конца матча у Испании было еще несколько опасных моментов, чтобы увеличить счет, но и трех голов хватило, чтобы заполучить путевку в финал. В эту пятницу команда Селадеса встретится с Германией в борьбе за пятый континентальных титул.