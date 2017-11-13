Модель Джорджина Родригес родила Роналду дочь

Ранее стало известно, что пара решила назвать ребенка Аланой Мартиной, сообщает РИА Новости.

"Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", - написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.

У Роналду уже есть трое детей от двух суррогатных матерей — 7-летний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне этого года Ева и Матео.