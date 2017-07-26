Испанская пловчиха Мирея Бельмонте завоевала серебряную медаль на Чемпионате мира, проходящем в Будапеште (Венгрия). Бельмонте не только пришла второй на дистанции 1500 метров вольным стилем, но и установила новый рекорд для Испании.

С первых минут обладательница золотой медали американка Кэти Ледеки вырвалась вперед, и борьба в основном шла за остальные призовые места. Американка финишировала за 15.31,82, Бельмонте показала результат 15.50,89, а на третьем месте оказалась итальянка Симона Квадарелла (15.53,86), которая прессинговала Мирею до последних секунд.

Бельмонте удалось выйти на второе место на последних 400 метрах, приложив дополнительные усилия в борьбе с Квадареллой. А вот венгерка Богларка Капаш, которая также боролась за медаль, снизила скорость за самом важном последнем этапе дистанции.

Это третья медаль для Испании на Чемпионате мира в Будапеште: ранее два серебра завоевала Она Карбонель в синхронном плавании. Для самой Миреи это четвертая медаль после двух серебряных и одной бронзовой медалей на Чемпионате мира в Барселоне в 2013 году.