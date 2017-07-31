Мирея Бельмонте выиграла серебряную медаль на 400 м

Испанская пловчиха Мирея Бельмонте завоевала серебряную медаль на дистанции 400 метров комплексным стилем на Чемпионате мира по водным видам спорта, который закончился вчера в Будапеште (Венгрия).

В последнем заплыве на этом Чемпионате мира Мирея боролась до самого конца с венгеркой Катинкой Хоссу, которая показала недостигаемый результат 4:29.33. Испанке удалось приплыть второй, финишировав за 4:32.17. На третьем месте заплыв завершила канадка Сидни Пикрем (4:32.88).

Этот Чемпионат мира Испания завершает с шестью медалями: три медали Миреи Бельмонте, две – Оны Карбонель в синхронном плавании, и одна – национальной сборной по водному поло.