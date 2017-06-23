Месси заплатит 250 тысяч евро штрафа

Прокуратура Испании принимает от нападающего «Барселоны» Лео Месси штраф в размере 250 тысяч евро вместо отбывания тюремного срока, назначенного ему за уклонение от уплаты налогов. Благодаря отсутствию прежних судимостей, возвращению долга налоговой и уплате штрафа аргентинскому игроку не придется отбыть 21-месячный срок.

В отчете, предоставленном в суд Барселоны, объясняется, что «прокуратура не препятствует замене тюремного заключения штрафом, который должен быть максимальным». Таким образом, Месси заплатит 400 евро за каждый день тюремного заключения, то есть в сумме 250 тысячи евро.

В случае, если суд не захочет заменять тюремное заключение штрафом, то прокуратура также не препятствует отмене 21-месячного тюремного срока в связи с тем, что это первое преступление и Месси уже вернул все, что был должен налоговой.

Напомним, что Лео Месси обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллионов евро в отчетные периоды 2007, 2008 и 2009 года. Эти три года футболист не платил налоги в Испании за доходы, полученные от продажи имиджевых прав.