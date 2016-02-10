Месси удалили камни из почек

Как сообщает AS, нападающий «Барселоны» Лео Месси выписан из больницы после удаления камней из почек. Игрок вернется в ближайшее время вернется к тренировкам, однако не примет участия в матче против «Валенсии».

В больнице Месси провели нехирургическую операцию по удалению камней из почек, которые его беспокоили в декабре. Уже завтра аргентинец сможет вернуться к тренировкам, но не войдет в заявку на матч против «Валенсии» в рамках полуфинала Кубка Короля.

Ожидается, что к предстоящей встрече с «Сельтой» в Ла Лиге Месси будет уже полностью готов.