Месси продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года

Аргентинский нападающий Лео Месси продолжит выступать за «Барселону» до 30 июня 2021 года после достигнутого соглашения, которое будет подписано в ближайшие дни после возвращения игрока к тренировкам.

Предыдущий контракт Месси с «Барселоной» заканчивался в 2018 году. Каталонский клуб не раскрыл условия нового соглашения, ни сумму отступных, которые в предыдущем контракте достигли 250 миллионов евро.

На данный момент Месси продолжает быть «игроком одного клуба». Он пришел в кантеру «Барсы» в 2000 году в 13 лет и прошел через все детские и молодежные команды, в 16 лет наконец перейдя в первую команду. Дебют аргентинца состоялся в 2004 году в товарищеском матче против «Порту». Сегодня, 13 лет спустя, Лео Месси является одним из капитанов «Барселоны» и примером для всей команды, которая строится вокруг него.