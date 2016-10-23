Месси принес победу «Барселоне» с пенальти

К последней минуте на табло на «Месталье» счет был 2:2, что означало потерю очков для «Барселоны», однако ошибка Абденнура в штрафной обернулась настоящим подарком для каталонской команды.

Несмотря на доминирование «Барселоны» в начале встречи, подопечные Луиса Энрике не могли подобраться к штрафной соперника, а травма Иньесты на 14-й минуте только ухудшила положение. Однако эффективность не подвела «Барсу» в этот вечер, и Месси забил с первого же удара по воротам Диего Алвеса.

Этот гол взбодрил каталонцев, которые чаще начали совершать удары по воротам «Валенсии», но до перерыва счет на табло так и не изменился. После перерыва на поле вышел воспитанник «Барсы» Мунир, который выступает за «Валенсию», и почти сразу же сравнял счет. Через несколько минут Родриго воспользовался отличным пасом Нани, чтобы вывести свою команду вперед на табло.

Но недолго радовались болельщики «Валенсии», поскольку уже спустя шесть минут Луис Суарес сравнял счет после прекрасного сэйва Диего Алвеса. В оставшиеся полчаса встречи у команд было достаточно голевых моментов, чтобы вырвать победу, но только пенальти на последней минуте помог «Барсе» увезти домой три очка.

«Валенсия» – «Барселона» 2:3

Голы: 0:1 – 22' Месси, 1:1 – 52' Мунир, 2:1 – 56' Родриго, 2:2 – 62' Суарес, 2:3 – 90' Месси (пенальти).

«Валенсия»: Диего Алвес, Монтойя (Мунир, 46'), Гарай, Мангаля, Гайя (Абденнур, 38'), Перес, Суарес, Жоау Канселу, Парехо, Нани, Родриго (Санти Мина, 71').

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Маскерано, Умтити, Динь, Андре Гомеш (Суарес, 71'), Бускетс, Иньеста (Ракитич, 14'), Месси, Суарес, Неймар.