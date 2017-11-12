Месси назвал самые опасные сборные грядущего Чемпионата мира

Футболист "Барселоны" Лионель Месси назвал испанскую сборную одним из самых опасных соперников, которые могут достаться команде его родной Аргентины на грядущем мундиале 2018 года. "Худшее, что может случиться с нами по итогам жеребьевки – это Испания в качестве противника на групповом этапе, - поделился Месси в интервью аргентинскому каналу TyC Sports. – Я бы предпочел этого избежать, они серьезные оппоненты".

В числе прочих фаворитов чемпионата футболист также назвал Бразилию, Германию и Францию. "Я думаю, сейчас это самые сильные команды, которые играют лучше всех и располагают лучшими игроками", - считает звезда "Барсы".

Месси также упомянул тот факт, что Аргентине удалось пройти отборочный этап буквально на последнем дыхании, одержав победу над Эквадором со счетом 3-1. "Я всегда верил, что мы поедем на чемпионат, но думал, что квалификацию мы пройдем раньше, еще перед эквадорским матчем", - рассказал спортсмен.

Футболист поделился, что хотел бы завершить спортивную карьеру в своем родном городке Росарио в Аргентине. "Я был бы счастлив сыграть за Newell's Old Boys на стадионе, где я видел так много матчей", - поделился Месси. Впрочем, всерьез подобные планы он пока не рассматривает: "Я не знаю, что произойдет в последующие годы и как я буду себя чувствовать. Я живу сегодняшним днем и не зацикливаюсь на будущем", - заключил нападающий.