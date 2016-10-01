Матч «Реала» с «Легией» может пройти без болельщиков

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал «Легию» за инцидент во время матча с дортмундской «Боруссией», в связи с чем следующая игра в Лиге Чемпионов на стадионе «Легии» должна пройти за закрытыми дверьми без болельщиков. Скорее всего, это будет матч 2 ноября против «Реал Мадрид» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

«Легия» собирается подать апелляцию на это решение, о чем сообщается на официальном сайте клуба. Такое решение было принято в УЕФА после расследования беспорядков на стадионе с использованием пиротехники, расистских высказываний и блокировок ступенек в проходах.

После матча «Легии» с «Боруссией» некоторые СМИ писали о расистских выкриках с трибун и кричалке «Боруссия – евреи». Представители клуба утверждают, что использованные кричалки не имели никакого расистского контекста, и принесли извинение немецким болельщикам.