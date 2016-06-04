Как сообщает «Барселона» на официальном сайте, защитник сборной Испании Марк Бартра переходит в дортмундскую «Боруссию» за 8 миллионов евро. Таким образом, игрок заканчивает карьеру в «Барсе», куда он перешел в 2002 году.

«Барселона» сообщает о желании «Боруссии» воспользоваться одним из пунктов контракта Марка Бартры, согласно которому они обязаны выплатить 8 миллионов евро за переход игрока», – объясняет «Барса» на официальном сайте.

Бартра пришел в «Барселону» в 12-летнем возрасте и прошел через все детские и молодежные команды кантеры. В первой команде защитник играл не так много, однако успел выиграть за это время 5 Ла Лиг, 2 Лиги Чемпионов, 2 Кубка Короля, 2 Суперкубка Европы, 2 Суперкубка Испании и 1 Клубный чемпионат мира.