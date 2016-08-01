Лусиано Вьетто перешел в "Севилью" в аренду

"Севилья" объявила об аренде аргентинского нападающего "Атлетико" Лусиано Вьетто, который будет представлять андалусский клуб в сезоне 2016/17. Кроме того, после завершения аренды "Севилья" получит возможность выкупить игрока.

22-летний нападающий уже начал тренировки с "Севильей" в Германии под руководством Хорхе Сампаоли, несмотря на то, что официальное сообщение о его переходе было опубликовано только в субботу.

Таким образом, Вьетто завершает свой этап в "Атлетико", куда перешел из "Вильярреала" в 2015 году. Диего Симеоне почти не давал аргентинцу возможности сыграть: с "Атлетико" нападающий провёл 28 матчей и забил 3 года.