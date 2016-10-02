Лука Модрич выбыл на месяц из-за травмы колена

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил травму колена, о чем сообщается на официальном сайте «Мадрида». По информации испанских СМИ, хорват пропустит от трех недель до месяца.

В пятницу Модрич провел обычную тренировку в общей группе, однако дискомфорт в колене в субботу утром вынудил игрока пройти медицинское обследование. В результате этого обследования у Модрича было выявлено повреждение хряща коленного сустава.

«Реал Мадрид» не уточняет сроки восстановления, но Marca сообщила, что игрок сможет вернуться только через три недели или месяц. Таким образом, Модрич пропустит ближайшие игры сборной Хорватии, а также добавит головной боли главному тренеру «Реала» Зидану, которому придется искать замену хорвату в центре поля.