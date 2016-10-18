Лука Модрич продлил контракт с «Мадридом»

Хорватский полузащитник Лука Модрич продлил во вторник свой контракт с мадридским «Реалом» еще на два года до 30 июня 2020-го. К завершению этого контракта игроку будет почти 35 лет.

Напомним, что Модрич перешел в «Мадрид» в 2012 году из английского «Тоттенхема» и подписал шестилетний контракт до 2018 года. За прошедшие четыре сезона хорват провел 180 матчей, отметившись 11 голами и 27 голевыми передачами.

Таким образом, Модрич присоединился в продлившему недавно контракт Тони Кроосу, а в ближайшее время «Реал» займется продлением соглашений с другими важнейшими игроками команды, включая Криштиану Роналду.