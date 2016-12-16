Луис Суарес продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года

Уругвайский нападающий Луис Суарес продлил контракт с «Барселоной» до 30 июня 2021 года, о чем сообщил каталонский клуб на своем официальном сайте. Сумма отступных в контракте нападающего достигла 200 миллионов евро.

Контракт будет подписан в эту пятницу в офисе «Барселоне» и станет рождественским подарком для всех болельщиков клуба, о чем упомянул президент «Барсы» неделю назад. «Это важный игрок, который является частью невероятного трезубца в атаке. Он помогает команде хорошо функционировать», – сообщил Бартомеу.

Для Луиса Суарес этот сезон уже третий в «Барселоне» с момента перехода в каталонскую команду в 2014 из «Ливерпуля». За это время он провел на поле 116 матчей, забил 97 голов и выиграл восемь титулов. В прошлом сезоне уругваец стал Пичичи Ла Лиги с 40 голами и выиграл вторую Золотую бутсу в своей карьере.