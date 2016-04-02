Луис Энрике: ничто так не радует болельщика «Барсы», как победа над «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уверен, что Класико будет сложным для обеих команд, несмотря на статус «Барсы» в качестве фаворита и нестабильную игру «Реала». Кроме того, тренер отметил, что разница очков не играет никакой роли, а победа над «Мадридом» невероятно порадует любого болельщика каталонцев.

«Все игроки, за исключением Матье, вернулись в отличной форме и мотивированы. Мы подходим к матчу в наилучший момент, и такой подготовки Класико требует всегда», – сообщил Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции.

Тренер «Барселоны» не знает, увидит он обороняющийся или атакующий «Мадрид», но готовит команду решить эту задачу прямо на поле: «Судя по последним играм «Мадрида», у команды есть несколько решений, однако думать об этом мы будем на поле. Было бы глупо менять наш стиль игры: мяч всего один, и должны контролировать его именно мы».

Несмотря на нестабильную игру «Реала», Луис Энрике по-прежнему высоко оценивает эту команду: «Разница в очках не играет никакой роли при встрече двух лучших составов в мире. «Мадриду» было сложнее в этом сезоне, но игра будет трудной для обоих соперников. Ничто так не радует болельщика «Барсы», как победа над «Мадридом».

«Я считаю, что это игра не тройки в нападении, а двух команд. Мяч должен доходить до нападения, вся команда должна участвовать в прессинге. Я хочу, чтобы «Барса» сыграла компактно и конкурентно», – отметил Луис Энрике.

Тренера «Барсы» также попросили прокомментировать разницу между «Реалом» Бенитеса и Зидана, однако тот отказался давать публичные комментарии по этому поводу: «Разница есть, но я не тот человек, кто должен оценивать это, да еще и публично комментировать. Мои игроки знают, в чем разница, и постараются усложнить «Мадриду» игру».