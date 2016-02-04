Луис Энрике: неприятно видеть «Валенсию» в такой ситуации

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике сообщил, что ни ему, ни его игрокам не было приятно видеть «Валенсию» “в такой ситуации». Кроме болезненного поражения «Барсе» в Кубке Короля (7:0), «Валенсия» не выигрывает в Ла Лиге уже на протяжении 11 туров.

«Валенсия» находится в сложной спортивной ситуации. Ни мне, ни игрокам не было приятно видеть клуб в таком положении, но мы выполняем свою работу. Матч не перестает быть матчем, и я уверен, что «Валенсия» выберется из этой ситуации», – сообщил Луис Энрике на пресс-конференции.

Несмотря на то, что «Барселона» уже обеспечила выход в финал Кубка Короля, команда поедет в Валенсию на ответную игру за победой: «Мы подойдем ко второму матчу с той же серьезностью. У нас единственная цель – продолжать выигрывать, и это не изменилось бы после ничьей или поражения».