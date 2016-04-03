Луис Энрике: “Этот матч ничего не меняет – мы по-прежнему лидеры»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что это поражение против «Мадрида» (1:2) ничего не меняет в турнирной таблице, а команда должна вынести урок и начать подготовку к встрече в Лиге Чемпионов с мадридским «Атлетико».

«Мы проиграли на своем стадионе, но это ничего не меняет, надо поднять голову и двигаться дальше. Мы по-прежнему лидеры, впереди еще семь туров, и Ла Лигу выиграет самая стабильная команда, которой являемся мы», – сообщил Луис Энрике на пресс-конференции после поражения «Реалу» на «Камп Ноу» (1:2).

Тренер «Барсы» признался, что «Мадрид» помешал игре «Барсы» во втором тайме после ничьей: «Мадрид» забился во втором тайме на своей стороне поля, ожидая момента для контратаки. Мы пытались создавать опасные моменты, однако если у тебя не получается, из этого выходят отличные контратаки. Их первый гол привел к потере позиций у моих игроков».

«Нет никакого разочарования. Мы провели отличную беспроигрышную серию, но это поражение тоже многому учит. Игроки знают, насколько сложен каждый матч. Нам надо поработать над некоторыми моментами и думать о Лиге Чемпионов против «Атлетико», – добавил он.