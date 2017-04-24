Лео Месси возвращает интригу в Чемпионат Испании

«Барселона» добилась важнейшей для себя победы на «Сантьяго Бернабеу» на последних минутах против «Мадрида» (2:3) благодаря голу Лео Месси, который вернул интригу в Чемпионат Испании. После этого тура у «Реала» и «Барселоны» одинаковое количество очков, однако у мадридцев остается один матч в запасе.

Это был один из самых запоминающихся Класико на «Бернабеу» за последнее время. «Реал» открыл счет голом Каземиро, но «Барса» быстро сравняла благодаря Месси, а во втором тайме вышла вперед после гола Ракитича. Оставшись вдесятером после удаления Серхио Рамоса, «Мадрид» сравнял счет, но Месси удалось вырвать победу для своей команды на последней минуте добавленного времени.

У каждого тренера были сомнения в плане стартового состава перед матчем, но в итоге и Зидан, и Луис Энрике сделали ставку на свой обычный состав. Гарет Бэйл, который только вернулся после травмы, продержался на поле всего 35 минут и, получив очередную травму, был заменен на Асенсио. На месте дисквалифицированного Неймара вышел Алькасер, который создавал достаточно опасности в игре «сине-гранатовых».

В первом тайме «Мадрид» показал неплохую игру и создал достаточно опасных моментов, чтобы комфортно вести в счете, но «Барса», как всегда, наказала «Реал» за все неиспользованные моменты. Мадридцам удалось забить после углового, но радость болельщиков продлилась недолго, потому что Месси почти сразу же сравнял счет.

Вместо уверенной победы «Мадрид» ушел на перерыв с ничьей и во втором тайме должен был начинать с самого начала. Однако второй тайм подопечные Зидана провели еще хуже, чем первый, отдав игру полностью в руки «Барселоны», которая не прекращала атаковать и уже скоро вышла вперед. Этот победный гол подействовал на нервы «Мадриду», который остался без своего капитана и центрального защитника Серхио Рамоса на последние 25 минут.

Несмотря на это, вышедший на замену Бензема Хамес сумел сравнять счет на 85-й минуте, а «Реал», долго не раздумывая, пошел в атаку, поверив в свои силы и в победу. Уйдя в атаку и оставив пространство позади себя, «Мадрид» только приблизился к поражению, позволив Месси забить победный гол на последней минуте встречи.

«Реал Мадрид» – «Барселона» 2:3

Голы: 1:0 – 28' Каземиро, 1:1 – 33' Месси, 1:2 – 73' Ракитич, 2:2 – 85' Хамес, 2:3 – 90+2' Месси.

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро (Ковачич, 70'), Кроос, Роналду, Бензема (Хамес, 82'), Бэйл (Асенсио, 39').

«Барселона»: тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Пако Алькасер (Андре Гомеш, 70').

Удаление: Рамос 77'.