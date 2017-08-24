Криштиану Роналду стал лучшим игроком сезона по версии УЕФА

Сегодня вечером в Монако прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Чемпионов, после которой УЕФА вручил призы лучшим футболистам сезона 2016/17.

Лучшим защитником прошлого сезона стал игрок «Реала» Серхио Рамос, обойдя в голосовании своего одноклубника Марсело и защитника «Ювентуса» Джорджио Кьелини. Лучшим полузащитником был назван Лука Модрич, который опередил Тони Крооса и Каземиро.

Сразу две награды получил Криштиану Роналду: по версии УЕФА португалец является лучшим нападающим прошлого сезона и лучшим игроком. В тройку финалистов на получение премии лучшего игрока вошли также Лео Месси и Джанлуиджи Буффон.