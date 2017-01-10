Криштиану Роналду стал лучшим игроком мира по версии ФИФА

Таким образом, Криштиану завершает прекрасный для себя год, полный как индивидуальных, так и коллективных премий. С «Реалом» португалец выиграл Лигу Чемпионов, а со своей сборной – Чемпионат Европы. Кроме того, в конце декабря Роналду получил четвёртый Золотой мяч в карьере от журнала France Football.

«Этой награды у меня еще не было. Я очень рад и хотел бы поблагодарить своих товарищей по сборной и в «Мадриде», и мне бы хотелось, чтобы мои тренеры, Зидан и Сантуш, тоже выиграли, но, возможно, в следующий раз», – заявил Криштиану после получения награды The Best.

«Спасибо моей семье и всем, кто поддерживает меня и всегда рядом. Я выиграл со сборной и с клубом, поэтому не сомневался, что получу эту награду. Это был великолепный год как на индивидуальном, так и на командном уровне, и я никогда это не забуду. 2016 год был лучшим годом в моей карьере, а премии говорят сами за себя».