Криштиану Роналду скрывал доходы, чтобы не платить налоги в Испании

Нападающий «Мадрида» Криштиану Роналду был уличен в сокрытии доходов от налоговых служб Испании, чтобы платить меньше налогов. Результаты исследований на основании документов, полученных от Football Leaks, были опубликованы в главных СМИ Европы, включая испанскую газету El Mundo.

В результате журналистского расследования было обнаружено, что Криштиану Роналду заключал рекламные сделки со своими спонсорами через компанию в Ирландии, где налог компании составляет всего 12,5%, и через оффшорную компанию на Британских Виргинских островах. СМИ утверждают, что в Испании Криштиану выплатил всего 4% налогов со всех доходов от рекламной деятельности.

Кроме Роналду, в сокрытии и неуплате налогов также были уличены Месут Озил, Пепе, Рикарду Карвальо, Рафамель Фалькао, Хамес Родригес и Жозе Моуриньо. Все они являются клиентами известного футбольного агента Жорже Мендеша, который, как предполагается, и является автором всего этих схем.

Налоговая служба Испании заявила, что опубликованная в СМИ информация была им уже известна, и они проведут те расследования, которые посчитают нужными.