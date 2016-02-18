Криштиану Роналду принес победу «Реалу» над «Ромой»

Отличная игра Криштиану Роналду привела «Реал Мадрид» к важной выездной победе против «Ромы» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Несмотря на не самую лучшую игру, «сливочным» удалось увезти домой победу в первом матче тренера Зинедина Зидана в Европе.

Отличная атака португальца, обыгрыш соперника перед штрафной и красивый гол принесли «Реалу» уверенность в довольно слабом матче на выезде. Главной целью «сливочных» было не пропустить голов и забить, и обеих целей подопечные Зидана успешно добились.

«Рома» применила все свои силы на защиту в первом тайме, усложняя игру «Мадриду», который привык использовать свободные зоны для атаки. Итальянцы то и дело шли в атаку по флангам, заставляя Марсело, который только вернулся после травмы, не только помогать Криштиану в нападении, но и уходить в защиту. Справа Дани Карвахаль провел не самый лучший матч, но центральные защитники были на месте на подстраховке.

После не самых зрелищных первых 45 минут «Рома» сбавила в физике, а вот «Реал», наоборот, стал играл лучше после перерыва. Используя усталость соперника и появившиеся свободные зоны, мадридцы пошли в атаку и создали достаточно моментов для уверенной победы.

Криштиану открыл счет в начале второго тайма, а Хесе, который вышел только на 82-й минуте, уже на 85-й удвоил счет. Грамотные замены Зидана помогли «Мадриду» усилить игру во второй половине встречи и увезти домой важную победу и выездные голы. Кроме того, эта победа стала первой в Италии для «Реала» за последние 12 лет.

«Рома» – «Реал Мадрид» 0:2

Голы: 0:1 – 57' Роналду, 0:2 – 86' Хесе.

«Рома»: Шченсны, Флоренци (Тотти, 87'), Манолас, Рюдигер, Динь, Пьянич, Венкер (де Росси, 77'), Наингголан, Салах, Перотти, Эль-Шаарави (Джеко, 64').

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Иско (Ковачич, 64'), Хамес (Хесе, 82'), Бензема, Роналду (Каземиро, 89').