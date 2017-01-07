Криштиану Роналду представил Золотой мяч на "Бернабеу"

Нападающий "Мадрида" Криштиану Роналду представил в эту субботу свой Золотой мяч на "Сантьяго Бернабеу" перед началом матча с "Гранадой" в 17-м туре Ла Лиги.

Вместе с Криштиану на поле "Бернабеу" вышли бывшие игроки "Мадрида" и обладатели Золотых мячей: Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Рональдо, Майкл Оуэн и Раймон Копа. Кака и Фабио Каннаваро не смогли присутствовать, поэтому записали видеообращение.

Для Криштиану это уже третий Золотой мяч в составе "Мадрида" и второй от журнала France Football – первый был получен в 2008 году ещё в "Манчестер Юнайтед".