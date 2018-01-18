Криштиану Роналду потребовал уравнять его в гонорарах с Месси и Неймаром

Криштиану Роналду потребовал сравнять его зарплату с доходами Месси и Неймара, которые недавно обновили свои контракты с клубами Barcelona и Paris Saint Germain. Как сообщает El Mundo со ссылкой на приближенные к футболисту источники, нападающий отдал своим консультантам распоряжение детально изучить подписанные Месси и Неймаром соглашения и представить руководству "Реала" экономическое предложение о повышении его гонорара до 40 миллионов евро в год.

Роналду рассказал друзьям, что в конце прошлого сезона администрация клуба пообещала ему повышение зарплаты, однако слово свое не сдержала. "Они всегда говорят – завтра, завтра", - пожаловался футболист своим близким. По его словам, в этом случае вопрос заключается не в деньгах, а в статусе. Португальский спортсмен считает, что разрыв между его доходом и гонорарами других именитых футболистов на сегодняшний день слишком велик. Вышеупомянутые источники уточняют, что Месси зарабатывает более 40 миллионов за сезон без учета бонусов за достижение намеченных целей. Неймар, в свою очередь, получает 30 миллионов. Сам Роналду после всех налоговых вычетов зарабатывает "всего" 21 миллион. Он считает эту цифру несоразмерной и требует ее немедленного пересмотра.

Футболист в очередной раз подчеркнул, что хочет завершить свою карьеру в "Реале" и ни в коем случае не стремится к конфликту с руководством клуба. Впрочем, он также напомнил, что на данный момент является "лучшим игроком в мире и должен зарабатывать как лучший игрок в мире". Свое нынешнее положение он считает "несправедливым", из-за чего спортсмен чувствует себя недооцененным. Он также уверен в том, что футбольные боссы не допускают возможности его ухода из команды по экономическим соображениям, однако его запросы могут быть немедленно удовлетворены, например, в Китае. Роналду также не исключает возможности возвращения в свой прежний клуб, "Манчестер Юнайтед".

Дополнительной проблемой, которая ставит под сомнение возможность дальнейшего проживания футболиста в Испании, является разбирательство по делу о налоговых нарушениях, связанных с отчислениями за использование прав на его имидж. Роналду уже заявил судье, что в Англии у него никогда не было проблем с финансовыми органами, и именно поэтому он хочет вернуться. Спортсмен исключает возможность соглашения с судом и намерен идти до конца. Помимо этого, Роналду требует уравнять его с Месси не только в зарплате, но и в налогообложении: по мнению португальца, надзорные органы были гораздо более благосклонны к его сопернику, нежели к нему. Наконец, Роналду раздражает и недавнее прекращение делопроизводства в отношении его коллеги по клубу Карима Бензема, который даже не стал добровольно погашать задолженность, как это сделал португалец.