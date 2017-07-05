Криштиану Роналду пообещал пока не уходить из "Реала"

Как сообщает испанская газета AS, нападающий «Мадрида» Криштиану Роналду уже сообщил президенту клуба Флорентино Пересу, что не покинет команду в это трансферное окно.

Португалец связался с Пересом, чтобы объяснить, из-за чего появились такие слухи и заверить, что он не покинет «Реал» этим летом. Криштиану действительно недоволен своей ситуацией в Испании из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, однако это недовольство не относится к клубу.

Напомним, что в начале июня португальская газета A Bola сообщила, что Криштиану намерен покинуть «Реал» из-за подозрений в налоговых махинациях на территории Испании. В течение последнего месяца СМИ связывали португальца с «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», однако в итоге игрок останется в «Реале» по крайней мере еще на один сезон.