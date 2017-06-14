Криштиану Роналду обвиняется в сокрытии 14 миллионов евро от налоговой

Прокуратура Мадрида подала заявление в местный суд против нападающего «Мадрида» Криштиану Роналду, который обвиняется в четырех преступлениях, совершенных с 2011 по 2014 года. Прокуратура считает, что португалец не заплатил налоговой 14,7 миллионов евро.

В 2011 году Роналду не выплатил налоговой 1,4 миллиона евро, в 2012 году обманул ее на 1,66 миллионов, в следующем году уже на 3,2 миллионов, а в 2014 году – на 8,5 миллионов. Эти данные разгласило Министерство налогов в пресс-релизе на своем сайте.

Прокуратура сообщает, что Криштиану воспользовался компанией, созданной в 2010 году, чтобы скрыть от налоговой Испании свои реальные доходы от продажи имиджевых прав. Кроме того, обвинение утверждает, что это было сделано добровольно и сознательно.

«Реал Мадрид», в свою очередь, выразил поддержку своему нападающему на официальном сайте, отметив свою уверенность в том, что все было сделано в соответствии с законом.