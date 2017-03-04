Криштиану Роналду и Гарет Бэйл пропустят матч с «Эйбаром»

Португальский нападающий «Мадрида» Криштиану Роналду не участвовал в последней тренировке команды перед встречей с «Эйбаром» и пропустит предстоящую игру в 26-м туре Чемпионата Испании.

Ни клуб, ни Зидан не уточняют серьезность травмы, однако французский тренер заверил во время пресс-конференции, что Криштиану чувствует всего лишь небольшой дискомфорт, и тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.

Португалец не единственный, кто пропустит встречу с «Эйбаром»: Гарет Бэйл получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в игре с «Лас-Пальмас», а Альваро Мората должен пропустить одну встречу, получив пятую желтую карточку.