Криштиану Роналду хочет уехать из Испании

По информации газеты, Криштиану, который в этом году претендует на пятый Золотой мяч после победы в Ла Лиге и Лиге Чемпионов, невероятно расстроен из-за своей налоговой ситуации в стране и считает себя «жертвой травли». Напомним, что во вторник прокуратура подала заявление против Криштиану в суд Мадрида в связи с неуплатой 14,7 миллиона в качестве налогов.

Именно поэтому португалец рассматривает возможность покинуть «Реал Мадрид» после заслуженных каникул. Как сообщает MARCA, которая получила подтверждение этому слуху, руководство «Реала» надеется, что время и действия клуба в этом деле успокоят Криштиану и заставят изменить свое решение.