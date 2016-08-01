Кевин Гамейро перешел в "Атлетико"

Официальный сайт "Атлетико" сообщает о переходе игрока "Севильи" Кевина Гамейро в мадридский клуб на ближайшие четыре сезона. Сумма трансфера не сообщается, однако испанские СМИ отмечают, что стоимость нападающего составила примерно 40 миллионов евро.

В "Севилью" Гамейро перешёл в 2013 году из "ПСЖ", и за три сезона француз провёл 140 матчей, забил 67 голов и отдал 17 голевых передач. Отметим, что в рамках сделки между клубами Лусиано Вьетто перешел в "Севилью" на правах аренды на сезон 2016/17.

Презентации игрока на "Висенте Кальдерон" состоялась в это воскресенье в 20:00 по Мадриду (21:00 по Москве).