Кальехон, Иско, Начо и Рико вызваны в сборную Испании

В пятницу главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги озвучил список игроков, которые вызваны на предстоящие игры команды. В ближайшие дни Испания сыграет против Италии и Албании в рамках квалификационного тура к Чемпионату мира 2018 года.

После оглашения своей первой заявки в качестве главного тренера сборной Лопетеги объяснил отсутствие Икера Касильяса, Сеска Фабрегаса или Хуанфрана Торреса. Тренер продолжает придерживаться данной линии и предпочитает вызывать талантливую молодежь, которая хорошо проявляет себя в клубе.

18 игроков из этого списка уже вызывались в сентябре, а на этот раз в сборную вернулись Андрес Иньеста и Иско, которые отсутствовали из-за травмы, Начо Фернандес из «Реала», а также Хосе Кальехон, который отлично выступает в «Наполи». Из списка исчезли Марк Бартра, Сесар Аспиликуэта, Пако Алькасер, а место Андреса Сан Мигеля занял восстановившийся после травмы Серхио Рико.

Заявка сборной Испании на матчи с Италией и Албанией:

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Хосе Рейна («Наполи»), Серхио Рико («Севилья»).

Защитники: Хави Мартинес («Бавария»), Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Начо Фернандес (все – «Реал Мадрид»), Жерар Пике, Серджи Роберто, Жорди Альба (все – «Барселона»).

Полузащитники: Давид Сильва («Манчестер Сити»), Витоло («Севилья»), Хосе Кальехон («Наполи»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Сауль Ньигес, Коке (оба – «Атлетико»), Серджи Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Лукас Васкес, Иско (оба – «Реал Мадрид»).

Нападающие: Нолито («Манчестер Сити»), Альваро Мората («Реал Мадрид»), Диего Коста («Челси»).