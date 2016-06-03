Испанский мотогонщик Луис Салом погиб в Барселоне

24-летний испанский гонщик Луис Салом погиб в пятницу днем во время второй сессии свободных заездов на каталонском этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе Moto2.

Мотогонщик упал на 12-м повороте трассы, столкнувшись со своим же мотоциклом. Испанца попытались реанимировать прямо на трассе, после чего в тяжелом состоянии перевезли в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь.

В больнице гонщику была сделана срочная операция, однако в 16:55 Луис скончался, не приходя в сознание. Это первая гибель гонщика в MotoGP с 2011 года, когда в Малайзии погиб итальянец Марко Симончелли.