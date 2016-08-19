Испанские теннисисты выбыли из турнира в Цинцинатти

Все испанские теннисисты уже выбыли из седьмого Мастерс-1000 в сезоне, который проходит сейчас в Цинциннати. Последним из игроков в турнире оставался Рафаэль Надаль, однако и его постигла неудача на стадии 1/8 финала.

Рафаэль Надаль проиграл в 1/8 финала турнира в Цинцинатти хорватскому теннисисту Борне Чоричу со счётом 1:6, 3:6. За 1 час и 13 минут на корте испанец записал на свой счёт один эйс и брейк, а также совершил пять ошибок при подаче. Его соперник, 19-летний Чорич, реализовать пять брейк-пойнтов, сделал одну двойную ошибку и восемь подач навылет. В личных встречах хорват вышел вперед, обыграв Надаля в двух и трёх сыгранных матчах.

В предыдущих турах из Мастерс-1000 в Цинцинатти уже выбыли остальные испанские теннисисты, которые принимали участие в турнире: Роберто Баутиста, Фелисиано Лопес, Фернандо Вердаско и Марсель Гранольерс.