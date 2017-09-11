29-летняя испанская велосипедистка погибла в ходе гонки "Вуэльта", врезавшись в стену. Трагедия произошла в минувшую субботу в непосредственной близости от финишной линии предпоследнего, двадцатого, этапа трехнедельного заезда.

Гонка проходила в Астурии при дождливой и туманной погоде, которая существенно затруднила спортсменам подъем на гору Англиру. "Молодая велосипедистка погибла от серьезных травм, полученных в результате столкновения. Его причиной стала потеря управления. По всей видимости, у велосипеда отказали тормоза", - сообщили представители регионального центра чрезвычайных ситуаций в пресс-релизе.

Несчастный случай произошел около полудня. Пострадавшая была доставлена на вертолете в Овьедо, где и скончалась спустя несколько часов.