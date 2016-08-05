Испанская олимпийская сборная привезла в Рио телохранителей

Испанская сборная наняла частных телохранителей, которые будут обеспечивать безопасность спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Олимпийский комитет Испании заключил договор с базирующейся в Мадриде компанией Prosegur, которая будет отслеживать перемещения всех членов национальной делегации и мониторить ситуацию в четырех отелях, где они разместились.

Одним из поводов для принятия подобного решения стало майское ограбление в Рио, жертвами которого стали члены сборной по парусному спорту.