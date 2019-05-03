Испания звала Месси в свою сборную, но он всегда отказывался

Месси неоднократно приглашали играть за испанскую сборную по футболу, но он всегда отвечал отказом. Об этом рассказал бывший главный тренер сборной Висенте Дель Боске.
"Федерация прилагала все усилия и пыталась уговорить Месси, чтобы он играл за Испанию. Но он отказывался, потому что хотел играть за родную страну. Месси бы усилил сборную Испании», - рассказал Дель Боске.
Он также выразил уверенность в том, что аргентинец значительно усилил бы сборную Испании. «Я бы очень хотел поработать с Месси», - признался тренер.Темы: Спорт Месси