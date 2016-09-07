Иско пропустит две недели по причине травмы

Полузащитник «Мадрида» Иско пропустит предстоящие две недели из-за растяжения правого голеностопа, которое продолжает его беспокоить. Отметим, что игрок пропустил первый матч отборочного тура на Чемпионат мира в России.

Восстановление займет примерно две недели, поэтому футболист точно пропустит предстоящую встречу «Реала» с «Осасуной» на «Сантьяго Бернабеу». Участие Иско в первом матче групповой стадии Лиги Чемпионов против лиссабонского «Спортинга» пока находится под сомнением, но, скорее всего, Зинедин Зидан не станет рисковать своим футболистом.

Если восстановление будет проходить без проблем, то Иско сможет помочь «Мадриду» в выездной игре в Ла Лиге против «Эспаньола» 18 сентября.