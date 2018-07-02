Иньеста уходит из сборной Испании по футболу

Полузащитник Андрес Иньеста объявил об уходе из национальной сборной Испании по футболу.

Матч 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с командой России стал для него последним в футболке испанской сборной, сообщает RT.

«Это действительно мой последний матч в национальной сборной. Моя карьера в команде Испании подошла к концу. Иногда этот конец не как в мечтах. Безусловно, это самый печальный день в моей жизни, карьеры», — цитирует Иньесту пресс-служба сборной Испании.

Иньеста в составе национальной команды стал чемпионом мира 2010 года, а также двукратным чемпионом Европы 2008 и 2012 годов.

Ранее испанский полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, который не был включён в состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России, поделился впечатлениями от матча 1/8 финала мундиаля между Испанией и Россией.