Икер Касильяс установил мировой рекорд по "сухим" матчам

Вратарь сборной Испании и "Порту" Икер Касильяс установил мировой рекорд по числу "сухих" матчей, а также стал игроком с наибольшим количеством игр за сборную в Европе.

После матча в воскресенье против Румынии (0:0) Икер Касильяс стал игроком с наибольшим количеством матчей в истории сборных в Европе. Свой первый матч вратарь провёл 3 июня 2000 года, а вчерашний против Румынии стал для него уже 166-м.

Кроме того, испанец установил мировой рекорд по количеству сухих матчей за сборную - 101 (61%). "Сухая" серия Икера длится 710 минут - это второй лучший показатель в истории сборной Испании. Рекордная серия принадлежит также Касильясу - 814 минут.