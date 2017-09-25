Игрок ФК "Атлетик" Йерай Альварес поборол рак

Игрок клуба «Атлетик» Йерай Альварес во второй раз поборол рак и в скором времени вернётся к тренировкам.

В июне у футболиста случился рецидив рака яичек, который был впервые диагностирован у него в декабре 2016 года. Тогда же ему сделали операцию по удалению опухоли.

Как сообщают в баскском клубе, в ближайшие дни Альвареса должны выписать из больницы, после чего он приступит к программе восстановления. Тренер «Athletic» Хосе-Анхель Сиганда заявил, что лечение дало положительные результаты. Центральный нападающий клуба на протяжении последних трёх месяцев проходил курс химиотерапии. По информации издания 20 minutos, он совмещал процедуры со специально подобранными тренировками.