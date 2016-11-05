Хулен Лопетеги вызвал Адуриса, Мату и Эскудеро

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги озвучил в эту пятницу список вызванных футболистов, которые примут участие в матчах против Македонии и Англии. Ариц Адурис и Хуан Мата вернулись в заявку сборной, а вот Серхио Эскудеро был вызван впервые.

Стоит отметить, что матчи пропустят важные игроки сборной из-за травм. Отсутствие Серхио Рамоса, Андреса Иньесты, Жерара Пике и Жорди Альбы вынудило Лопетеги вызвать новых игроков, чтобы дополнить свой список из 25 человек. Матч против сборной Македонии в рамках отборочного тура к Чемпионату мира 2018 пройдет 12 ноября, а товарищеская встреча с Англией – 15 ноября.

Заявка сборной Испании на ближайшие матчи:

Вратари: Давид Де Хеа, Пепе Рейна, Серхио Асенхо.

Защитники: Начо, Марк Бартра, Иньиго Мартинес, Сесар Аспиликуэта, Начо Монреаль, Даниэль Карвахаль, Серхио Эскудеро.

Полузащитники: Серхи Роберто, Андер Эррера, Серхио Бускетс, Коке, Иско, Тьяго Алькантара, Давид Сильва, Хуан Мата.

Нападающие: Лукас Васкес, Хосе Кальехон, Витоло, Альваро Мората, Диего Коста, Нолито, Ариц Адурис.