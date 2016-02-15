Хет-трик Суареса помог «Барселоне» разгромить «Сельту»

Благодаря голам Суареса, Месси и Неймара, «Барселоне» удалось разгромить «Сельту» на «Камп Ноу» в сложном матче 24-го тура Ла Лиги. Несмотря на многочисленные травмы, «Сельте» удалось противостоять «Барсе» в течение часа - до первого гола Суареса.

Если в первом круге «Барселона» потерпела поражение на стадионе «Сельты» (4:1), то в этот раз подопечные Луиса Энрике не собирались отдавать так просто три очка. Учитывая победы «Атлетико» и «Реала», каталонцам были необходимы эти очки для сохранения первого места.

«Сельта» прекрасно знала, какой игры требовал матч с «Барсой», поэтому внимательно опекала Месси и не позволяла себе совершать ошибки в защите. Однако аргентинцу все же удалось открыть гол со штрафного на 28-й минуте первого тайма.

Каталонцы хорошо прессинговали соперника, но «Сельте» все же удалось вернуться в матч благодаря пенальти Жорди Альбы на Гвидетти, который и реализовал его за пять минут до перерыва. «Барса» так и не смогла найти свою игру за первый тайм, но тройка в нападении не подвела команду во втором.

После перерыва «Барселоне» удалось выйти вперед благодаря голу Суареса, который был забит после разыгранной стеночки с Месси. Выйдя вперед, каталонцы попытались успокоить игру, однако «Сельта» не собиралась сдаваться, за что и поплатилась.

В отсутствие возможности спокойно довести игру до финала, «Барса» принялась атаковать и забивать один гол за другим. Луис Суарес отличился хет-триком во втором тайме, а Неймар и Ракитич поставили точку в разгромном поражении «Сельты» на «Камп Ноу».

«Барселона» – «Сельта» 6:1

Голы: 1:0 – 28’ Месси, 1:1 – 39' Гвидетти (пенальти), 2:1 – 59' Суарес, 3:1 – 75' Суарес, 4:1 – 81' Суарес, 5:1 – 84' Ракитич, 6:1 – 90' Неймар.

«Барселона»: Браво, Дани Алвес (Алеиш Видаль, 61'), Пике, Маскерано, Альба, Серджи Роберто (Ракитич, 61'), Бускетс, Иньеста (Туран, 78'), Месси, Суарес, Неймар.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Кастро, Планас, Васс (Диоп, 83'), Радоя, Эрнандес (Диас, 65'), Бовю, Гвидетти (Дражич, 78'), Хосеп Сенье.