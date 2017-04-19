Хет-трик Роналду вывел «Реал» в полуфинал в скандальном матче

«Реал Мадрид» оформил билет в полуфинал Лиги Чемпионов, обыграв «Баварию» на «Бернабеу» (4:2) в дополнительное время благодаря хет-трику Криштиану Роналду. Однако главным героем матча стал судья Виктор Кашшаи, совершивший множество ошибок, повлиявших на исход встречи.

Подопечные Зидана продолжают прорываться в финал Лиги Чемпионов, выбивая одного соперника за другим. В этот раз «сливочным» предстояло встретиться с грозной «Баварией», которая в итоге пропустила пять голов от Криштиану Роналду и не смогла ничего противопоставить возможно лучшим латералям мира.

Ответная игра на «Бернабеу» была достаточно равной в первом тайме, где команды по очереди прижимали друг друга в штрафной и владели мячом. Несмотря на прессинг, «Бавария» не ударила ни разу по воротам за первые 45 минут, в то время как «Реал» продемонстрировал свое привычное отсутствие эффективности, за что в итоге поплатился.

«Бавария» открыла счет в начале второго тайма после сомнительного пенальти на Роббене и после этого пошла в атаку, чтобы удвоить счет и оформить выход в следующий тур. На 76-й минуте Криштиану сравнял счет, но радость «сливочных» не продлилась даже минуту – в следующей атаке Рамос отправил мяч уже в свои ворота.

При счете 1:2 игра становилась равной и выходила в дополнительное время, которое «Бавария» провела в меньшинстве из-за удаления Видаля. Чилийский полузащитник играл грубо весь матч и заслужил удаление, однако в том моменте, когда Кашшаи показал красную карточку, Видаль не фолил на Асенсио, а сыграл в мяч.

В дополнительное время «Бавария» держалась достойно, несмотря на численное преимущество «Реала», но ничего не смогла сделать против «Мадрида», который шел в атаку. Победный гол Криштиану был забит из офсайда, но «Реал» не остановился на этом и отправил еще два гола в ворота немцев, чтобы точно обеспечить себе выход в полуфинал в седьмой раз подряд.

«Реал Мадрид» – «Бавария» 4:2

Голы: 0:1 – 53' Левандовски (пенальти), 1:1 – 76' Роналду, 1:2 – 77' Рамос (автогол), 2:2 – 104' Роналду, 3:2 – 109' Роналду, 4:2 – 112' Асенсио.

«Реал Мадрид»: Навас, Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос, Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич, 114'), Иско (Васкес, 71'), Роналду, Бензема (Асенсио, 64').

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Лам, Видаль, Хаби Алонсо (Мюллер, 75'), Алькантара, Роббен, Рибери (Дуглас Коста, 71'), Левандовски (Киммих, 88').

Удаление: Видаль 84'.