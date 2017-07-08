Хесус Вальехо представлен на «Сантьяго Бернабеу»

Первым выступил президент «Мадрид» Флорентино Перес, который поздравил Вальехо с переходом в Королевский клуб и напомнил всем об успешно проведенном сезоне «Мадрида»: «Реал» провел прошлый сезон великолепно, но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы стараемся усилить и без того отличную команду, чтобы добиться еще большего. Уже несколько лет «Реал» приобретает молодых и перспективных футболистов для первой команды».

«Сегодня мы рады представить одного из таких футболистов: 20-летнего Хесуса Вальехо, в котором сочетаются все качества для игры в первой команде. Поздравляю тебя с переходом. Полагаю, что для тебя и для твоей семьи это очень эмоциональный день. Теперь «Бернабеу» – твой дом, а герб на груди должен помогать тебе двигаться вперед», – сообщил Перес во время презентации.

Перед тем, как сфотографироваться с семьей и руководством «Реала», Вальехо поблагодарил всех за прием, а «Мадрид» – за веру: «Спасибо всем большое, спасибо Вам, президент, и спасибо клубу, который поверил в меня. Все только начинается, и я обещаю выкладываться по максимуму ради этого клуба. Отдельное спасибо болельщикам за невероятный прием. Как игрок «Мадрида» ты чувствуешь гордость в любом месте, но это также и ответственность, которую я с радость на себя принимаю».