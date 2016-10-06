Хавьер Тебас остается на посту президента Ла Лиги еще на четыре года

Ла Лига сообщила в среду о назначении на пост президента Хавьера Тебаса на второй четырехлетний срок. Второй кандидат на эту должность Алекс Арансабаль снял свою кандидатуру за день до завершения регистрации.

Таким образом, 54-летний Тебас был назначен президентом Ла Лиги автоматически в связи с отсутствием других претендентов. Его должность будет утверждена 11 октября во время встречи, на которой будут рассматриваться возможные апелляции против этого решения.

Алекс Арансабаль объяснил свой поступок следующим образом: «Сняв свою кандидатуру, мы выразили свое недовольство тем, как проходил предвыборный процесс. Дату завершения регистрации передвинули на более ранний срок без особо веских причин и не по регламенту, а аваль кандидату Хавьеру Тебасу делал его чуть ли не единственным кандидатом».