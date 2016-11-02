Гризманн принес «Атлетико» подебу над «Ростовом» на последней секунде

Дубль Антуана Гризманна помог «Атлетико» обыграть российский «Ростов» (2:1) на «Висенте Кальдерон» в четвертом туре групповой стадии Лиги Чемпионов. Эти три очка позволили мадридцам обеспечить себе выход в плей-офф турнира за два тура до завершения стадии.

Многие ожидали легкой игры, учитывая хорошую форму «Атлетико» и уровень соперника, однако, как и две недели назад, «Ростов» показал конкурентную игру. Российская команда создала множество проблем команде Симеоне, не позволяя им свободно атаковать на своей стороне поля.

В первые минуты на поле доминировали гости, которые, однако, не смогли создать ни одного опасного момента у ворот Облака. Симеоне, видя, что его команда не атакует, попросил большей интенсивности у игроков «Атлетико», и к 28-й минуте Гризманну удалось наконец открыть счет.

Этот гол не повлиял на игру «Ростова», который настойчиво продолжал идти к своей цели, и всего две минуты спустя Азмуну удалось сравнять счет. Россияне отобрали мяч в своей собственной штрафной и провели отличную контратаку, которая завершилась голом в ворота Облака.

Во втором тайме на поле можно было увидеть совсем другой «Атлетико», которому, однако, все так же не удавалось забить. «Ростов» почти не появлялся в штрафной соперника, зато постоянно находился в своей, защищаясь от ударов мадридцев.

Награду за настойчивость подопечные Симеоне получили на последних секундах дополнительного времени. Гризманн в очередной раз доказал свою значимость в команде, забив победный гол на 95-й минуте и позволив «Атлетико» обеспечить себе выход в плей-офф.

«Атлетико» – «Ростов» 2:1

Голы: 1:0 – 28' Гризманн, 1:1 – 30' Азмун, 2:1 – 95' Гризманн.

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль (Гамейро, 58'), Феррейра Карраско (Корреа, 79'), Гризманн, Торрес.

«Ростов»: Джанаев, Калачев (Терентьев, 73'), Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Ерохин (Препелицэ, 45'), Гацкан, Азмун (Думбия, 70'), Полоз.