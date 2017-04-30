«Гранада» вылетела в Сегунду шесть лет спустя

«Гранада» официально вылетела во второй дивизион из-за поражения против «Реал Сосьедад» (2:1) на «Аноэте». Шесть лет продержалась эта команда в Примере, однако в следующем году «Гранада» вместе с «Осасуной» сыграют в Сегунде.

Андалусийская команда, которой в этом сезоне руководили Пако Хемес (с первого по шестой тур), Луис Планагума (в 7-ом туре), Лукас Алькарас (с 8-го по 31-й тур) и Тони Адамс (с 32-го тура), не смогла удержаться в Ла Лиге и оформила пятый вылет в Сегунду в своей истории.

Последние пять сезонов «Гранаде» удавалось сохранять место в Примере во время последних туров. В сезоне 2011/12 они завершили турнир на 17-м месте, в следующих двух сезонах – на 15-м, в 2015 году – вновь на 17-м, а в прошлом сезоне – на 16-м.