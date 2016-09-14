Гол Сауля принес «Атлетико» победу на «ПСВ»

«Атлетико» добился важной победы в групповой стадии Лиги Чемпионов над голландским «ПСВ» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Сауль, а Облаку удалось отразить пенальти соперника в конце первого тайма.

Участник финала прошлого года дебютировал в этом сезоне против старых знакомых «ПСВ», которые в прошлом году принесли множество проблем мадридцам. В сезоне 2015/16 эти команды встретились на стадии 1/8 финала, и «Атлетико» удалось пройти голландцев только после серии пенальти и 200 минут без голов.

В этот вечер удача была на стороне «Атлетико», несмотря на постоянный прессинг со стороны хозяев поля. Уже на пятой минуте встречи Де Йонг вывел свою команду вперед, но гол был отменен из-за фола на Фелипе Луисе. Высокий ритм игры и поддержка местных болельщиков усложнили задачу команды Симеоне, однако перед перерывом Сауль все же вывел «Атлетико» вперед.

Уже в дополнительное время, пытаясь провести быструю атаку, «ПСВ» заработал пенальти, но Облак угадал траекторию мяча и спас команду от ничьей. Во втором тайме хозяева не опустили руки и боролись всеми силами, чтобы добыть ничью, но «Атлетико» удалось отстоять ворота на ноль.

«ПСВ» – «Атлетико» 0:1

Гол: 0:1 – 43' Сауль.

«ПСВ»: Зут, Бренет, Швааб (Перейро, 80'), Изима-Мирен, Морено, Виллемс, Проппер, Гуардадо, Хендрикс (Рамселар, 67'), Нарсинх (Бергвейн, 80'), де Йонг.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Филипе Луис, Гайтан (Тиагу, 61'), Габи, Сауль (Торрес, 77'), Коке, Гамейро (Феррейра Карраско, 65'), Гризманн.