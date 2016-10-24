Гол Нзонзи помог «Севилье» обыграть «Атлетико»

«Атлетико» потерял первое место в Ла Лиге в выездной игре на «Санчес Писхуан» против «Севильи» (1:0) из-за гола Нзонзи на 73-й минуте. «Севилья», в свою очередь, поднялась на второе место благодаря этим трем очкам.

Подопечные Хорхе Сампаоли выдержали прессинг «Атлетико» и те немногие моменты, что создала мадридская команда, чтобы добиться трех важных очков на домашней арене. Несмотря на достаточно равную игру в плане голевых моментов, «Севилья» в этот вечер выглядела лучше своего соперника.

Хозяева постарались взять ход игры в свои руки уже с первых минут и стараться не отдавать мяч «Атлетико», который, в свою очередь, надеялся забить с контратаки. Команда Симеоне пользовалась любой потерей мяча соперником, чтобы организовывать атаки, но Серхио Рико не подвел команду в нужный момент.

После перерыва «Севилья» стала играть еще активнее, вынуждая уже Облака выходить на помощь «Атлетико», однако исход встречи решила небольшая ошибка гостей. После ввода мяча с боковой линии Вьетто нашел Нзонзи, который обошел мадридскую защиту и забил единственный гол встречи. Удаление Коке на 77-й минуте не помогло «Атлетико», у которого почти не было шансов сравнять счет и спасти хотя бы одно очко.

«Севилья» – «Атлетико» 1:0

Гол: 1:0 – 73' Нзонзи.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Пареха, Рами, Мариано, Васкес (Иборра, 89'), Нзонзи, Эскудеро, Насри, Вьетто (Корреа, 90'), Витоло.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Корреа (Гайтан, 46'), Коке, Габи, Феррейра Карраско (Тиагу, 56'), Гризманн, Гамейро (Торрес, 66').

Удаление: Коке 77'