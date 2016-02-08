Гол Модрича спас «Реал» от потери очков в Гранаде

Гол Луки Модрича на 85-й минуте встречи «Реала» с «Гранадой» спас мадридцев от потери очков, которая могла означать выход из борьбы за Ла Лигу. Несмотря на отличную игру на «Бернабеу», подопечные Зидана пока не показывают ничего выдающегося в выездных матчах.

Подопечные Хосе Рамона Сандоваля показали всем не самую приятную сторону «Мадрида», который не умеет брать в руки инициативу на выезде. Скоростные перемещения Саксесса и Пеньяранда по флангах заняли мадридскую защиту, и «Гранада» с первых минут показывала стремление выйти из зоны вылета.

Несмотря на достаточно равную игру, Кариму Бензема удалось воспользоваться ошибкой «Гранады», чтобы вывести свою команду вперед. Получив пас от Карвахаля во вратарской площади, француз только подтолкнул мяч в сетку ворот соперника.

После перерыва «Мадрид» также не смог контролировать матч, а первые опасные моменты тайма пришли со стороны «Гранады». Справедливость для хозяев в итоге восторжествовала, когда на 60-й минуте Эль-Араби сравнял счет, обыграв Наваса.

Когда все указывало на очередную потерю очков для команды Зидана, на сцене появился Модрич и голом из-за пределов штрафной спас принес «Реалу» три важнейших очка. Таким образом, «Мадрид» продолжает борьбу за Ла Лигу в ожидании осечки «Барселоны» и «Атлетико».

«Гранада» – «Реал Мадрид» 1:2

Голы: 0:1 – 30’ Бензема, 1:1 – 60' Эль-Араби, 1:2 – 85' Модрич.

«Гранада»: Фернандес, Лопеш, Ломбан, Кошта, Фулькье, Перес, Рико (Крхин, 77'), Саксесс, Рочина, Пеньяранда (Дукуре, 81'), Барраль (Эль-Араби, 58').

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль (Начо, 86'), Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Кроос, Иско (Ковачич, 78'), Хамес (Хесе, 61'), Бензема, Роналду.